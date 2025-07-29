Таможня Беларуси отреагировала на остановку оформления авто в Польшу

В Государственном таможенном комитете отреагировали на остановку оформления авто в Польшу.
В ГТК сообщили 29 июля о том, что польская сторона практически остановила оформление легковушек в погранпункте «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны).
Днем ранее ГПК сказал, что очередь машин на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в шесть раз.
А за сутки очередь авто выросла уже в семь раз из-за того, что польские службы не оформляли или не ритмично оформляли машины на въезд.
— Очередь на выезд из-за неритмичной работы польской стороны начала формироваться еще в выходные и в сравнении с прошлой неделей выросла в семь раз, — проинформировали в пресс-службе.
Также 29 июля сообщили, что на протяжении двух часов польская погранслужба в «Тересполе» почти не принимала легковушки, выезжающие с территории Беларуси. Так, за час с 08.00 до 09.00 оформили четыре автомобиля, а в последующий час до 10.00 — ни одной машины. При этом стабильная работа контролирующих служб Польши в другой ситуации позволила бы оформить около 140 авто.
Ближе к обеду движение скорректировалось и выехать с погранпункта «Брест» получили возможность 37 машин. Однако в очереди на польской границе на момент написания стояли более 995 авто.
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