Таможня Беларуси отреагировала на остановку оформления авто в Польшу

Также 29 июля сообщили, что на протяжении двух часов польская погранслужба в «Тересполе» почти не принимала легковушки, выезжающие с территории Беларуси. Так, за час с 08.00 до 09.00 оформили четыре автомобиля, а в последующий час до 10.00 — ни одной машины. При этом стабильная работа контролирующих служб Польши в другой ситуации позволила бы оформить около 140 авто.