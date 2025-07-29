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Таможня Беларуси отреагировала на остановку оформления авто в Польшу

Белорусская таможня сообщила, что Польша не оформляет легковые авто на въезд.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Государственном таможенном комитете отреагировали на остановку оформления авто в Польшу.

В ГТК сообщили 29 июля о том, что польская сторона практически остановила оформление легковушек в погранпункте «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны).

Днем ранее ГПК сказал, что очередь машин на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась в шесть раз.

А за сутки очередь авто выросла уже в семь раз из-за того, что польские службы не оформляли или не ритмично оформляли машины на въезд.

— Очередь на выезд из-за неритмичной работы польской стороны начала формироваться еще в выходные и в сравнении с прошлой неделей выросла в семь раз, — проинформировали в пресс-службе.

Также 29 июля сообщили, что на протяжении двух часов польская погранслужба в «Тересполе» почти не принимала легковушки, выезжающие с территории Беларуси. Так, за час с 08.00 до 09.00 оформили четыре автомобиля, а в последующий час до 10.00 — ни одной машины. При этом стабильная работа контролирующих служб Польши в другой ситуации позволила бы оформить около 140 авто.

Ближе к обеду движение скорректировалось и выехать с погранпункта «Брест» получили возможность 37 машин. Однако в очереди на польской границе на момент написания стояли более 995 авто.

Тем временем в Минске задержали иностранца с тремя фальшивыми паспортами РФ.

И мы писали, что СК раскрыл подробности уголовного дела по факту падения сбитого Минобороны беспилотника, сообщив, что обезвреженный дрон нес заряд из тротила и металлических шариков, однако был нейтрализован без детонации.

Тем временем милиция опровергла якобы задержания на месте падения БПЛА в Минске.

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