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В РСТ рассказали о «Грозовых воротах», пострадавших от вандалов

РСТ: пострадавшие от вандалов «Грозовые ворота» популярны у туристов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Крепость «Грозовые ворота» в Геленджике, информацию по разрушению которой от рук вандалов проверяет полиция, популярна у туристов, к ней регулярно проводились экскурсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее во вторник ГУМВД РФ по Краснодарскому краю сообщило, что в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой запечатлён результат вандализма в крепости «Грозовые ворота» в Геленджике. Полиция проверит данную информацию. Как отмечалось, неизвестные сломали часть кладки, а на уцелевшие стены нанесли непристойные рисунки.

«Мы очень огорчены этой новостью. Надеемся, что злоумышленников найдут и привлекут к ответственности. Действительно, знаковое место для Геленджика, популярное для экскурсий. Особенно в этом году, когда турпоток в Геленджик демонстрирует рост, желающих посетить “Грозовые ворота” было достаточно много», — сообщили в союзе.

Аэропорт Геленджика принял первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. На фоне этого, как рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, бронирование отелей в Геленджике и ближайших к курорту населенных пунктах за неделю, с момента объявления о скором открытии геленджикского аэропорта, выросло на 30%, при этом число поисковых запросов гостиниц на курорте и вовсе увеличилось в 1,7 раза.