В РСТ рассказали о «Грозовых воротах», пострадавших от вандалов

«Мы очень огорчены этой новостью. Надеемся, что злоумышленников найдут и привлекут к ответственности. Действительно, знаковое место для Геленджика, популярное для экскурсий. Особенно в этом году, когда турпоток в Геленджик демонстрирует рост, желающих посетить “Грозовые ворота” было достаточно много», — сообщили в союзе.