В Самаре прошёл городской этап турнира «Лето с футбольным мячом»

25 и 26 июля на площади Куйбышева прошёл городской этап турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».
Как сообщает мэрия города, в соревнованиях участвовали ребята 2011−2013 и 2014−2016 годов рождения из четырёх районов — Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского.
У девочек обеих возрастных групп победу одержал Кировский район — школьный спортивный клуб «Кристалл» (школа № 77). Среди юношей лидировали команды Железнодорожного района, представляющие школу № 174. Призёрами также стали команды из Промышленного, Октябрьского и Советского районов.
Победители городского этапа выступят на областных соревнованиях в сентябре. Турнир прошёл на футбольном поле площадью 800 квадратных метров, оборудованном в рамках проекта «Самара в движении».
А 3 августа на площади Куйбышева пройдет благотворительный забег «Достигая цели».
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