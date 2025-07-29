Александр Степанов: кадровый Коллапс в здравоохранении

«По данным регионального Минздрава, например, за 2023 год по штату насчитывалось 1 380 ставок педиатров, а фактически работало лишь 926 человек. С участковыми детскими врачами ситуация такая же: по штату — 700, фактически — 539. Дефицит кадров сохраняется и в 2025 году, отследить можно и по очередям. А что уж говорить об узких специалистах, прийти к ним на приём можно спустя 2−3 месяца, а то и больше. Медсёстры в поликлиниках и ФАПах трудятся на две ставки, без отпуска и выходных, а фельдшерские пункты — на картах числятся, а за придёшь никого не найдёшь. Об этом мне постоянно жалуются самарцы», — сообщил народный избранник.