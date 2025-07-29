Александр Степанов: кадровый Коллапс в здравоохранении

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Степанов заявил, что 30 июня ЛДПР впервые вывела на федеральный уровень проблему, о которой в Самарской области говорят и шёпотом, и громко, называя ситуацию кадровым коллапсом в здравоохранении.
«По данным регионального Минздрава, например, за 2023 год по штату насчитывалось 1 380 ставок педиатров, а фактически работало лишь 926 человек. С участковыми детскими врачами ситуация такая же: по штату — 700, фактически — 539. Дефицит кадров сохраняется и в 2025 году, отследить можно и по очередям. А что уж говорить об узких специалистах, прийти к ним на приём можно спустя 2−3 месяца, а то и больше. Медсёстры в поликлиниках и ФАПах трудятся на две ставки, без отпуска и выходных, а фельдшерские пункты — на картах числятся, а за придёшь никого не найдёшь. Об этом мне постоянно жалуются самарцы», — сообщил народный избранник.
По словам Александра Степанова, причина — в качестве подготовки и мотивации. Многие студенты после «ковидной дистанционки» потеряли интерес к очной практике: без современных симуляторов, без реальных пациентов и достойного оборудования они не видят смысла идти в госполиклинику. Сами медики-студенты признаются: «Тех, кто пришёл по зову сердца, всего 10−15%. Остальные — либо мечта родителей, либо разочаровавшиеся в процессе обучения». И их зарплата точно не мотивирует, считает депутат ГосДумы.
Александр Степанов рассказал о комплексном подходе в рамках «дорожного плана», сформированного по итогам выездного заседания фракции ЛДПР в Рязани:
"Целевое обучение в медколледжах и вузах с обязательным возвращением в родной район. Расширить квоты до 30−50% набора и точно рассчитать бюджетные потоки с учётом демографических трендов каждого муниципалитета.
«Подъёмные» стипендии, компенсации за аренду и служебное жильё, льготные кредиты — чтобы выпускник оставался здесь, а не уезжал в большие города или за границу.
Модернизация первичного звена: оснастить кабинеты ультразвуковыми аппаратами, ЭКГ-аппаратами, анализаторами, развить телемедицину и выездные бригады для отдалённых сел.
Оборудование клиник-ординатур и учебных баз при вузах: симуляторы, тренажёры и доступ к стационарам, чтобы студенты учились на реальных пациентах, а не по картинкам.
Пересмотр системы оплаты: ставка должна привязываться к нагрузке, качеству диагностики и количеству обращений, особенно для педиатров, терапевтов и узких специалистов".
Только такая «чёткая математика» кадров и затрат, подкреплённая социальным эффектом, по словам Степанова, позволит не просто увеличить штат медиков, но и сохранить их в поликлиниках и ФАПах.
«ЛДПР выступает за реальную программу развития здравоохранения. Здоровье каждого русского человека должно быть в приоритете!», — считает депутат.