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ПАС сдирает с диаспоры деньги за ввезенные из-за границы и проданные в Молдове автомобили: Закон, принятый властью, нигде не публиковался, но налог взимают

«После того как ПАС поставила экономику на колени и создала огромную дыру в бюджете, она выбрала самый опасный путь: налоговое преследование граждан».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

PAS не может извлечь деньги из экономики и выжимает их из простых людей, утверждает бывший исполняющий обязанности президента Молдовы Мариан Лупу:

«После того как PAS поставила экономику на колени и создала огромную дыру в бюджете, она выбрала самый опасный путь: налоговое преследование граждан. Ярким примером является приказ, изданный Государственной налоговой службой 25 октября 2024 года. Этот приказ нигде не был опубликован, не появился в Официальном вестнике, не доступен на сайте ГНС и не был доведен до сведения общественности. Тем не менее, он уже оказывает прямое влияние на людей. В соответствии с этим приказом, без прозрачности и четких критериев, физические лица, которые после многих лет работы за границей привозят в страну одну-две подержанные машины, регистрируют их на законных основаниях и уплачивают все налоги, а затем продают, рассматриваются как нелегальные субъекты хозяйственной деятельности. Они обязаны уплачивать 12% налога от всей полученной суммы и регистрироваться как фирмы».

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Не хватает только судов-троек, выносящих скоропостижные приговоры да списков неблагонадежных, хотя, как поговаривают, в СИБе такие списки уже вполне имеются (далее…).

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Тем временем президент Молдовы отодвинула сроки вступления в Евросоюз до 2030 года — перед выборами все песни хороши (далее…).

Запасаемся попкорном и смотрим дальше — сериал, где главную роль играет Плахотнюк, продолжается: Планирует ли он вернутся в Молдову или подыгрывает ПАС, чтобы отвлечь народ от насущных проблем.

По всей вероятности, олигарх просчитывает, в какой стране ему меньше надают по шапке (далее…).

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