«После того как PAS поставила экономику на колени и создала огромную дыру в бюджете, она выбрала самый опасный путь: налоговое преследование граждан. Ярким примером является приказ, изданный Государственной налоговой службой 25 октября 2024 года. Этот приказ нигде не был опубликован, не появился в Официальном вестнике, не доступен на сайте ГНС и не был доведен до сведения общественности. Тем не менее, он уже оказывает прямое влияние на людей. В соответствии с этим приказом, без прозрачности и четких критериев, физические лица, которые после многих лет работы за границей привозят в страну одну-две подержанные машины, регистрируют их на законных основаниях и уплачивают все налоги, а затем продают, рассматриваются как нелегальные субъекты хозяйственной деятельности. Они обязаны уплачивать 12% налога от всей полученной суммы и регистрироваться как фирмы».