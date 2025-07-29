ПАС сдирает с диаспоры деньги за ввезенные из-за границы и проданные в Молдове автомобили: Закон, принятый властью, нигде не публиковался, но налог взимают

PAS не может извлечь деньги из экономики и выжимает их из простых людей, утверждает бывший исполняющий обязанности президента Молдовы Мариан Лупу:
«После того как PAS поставила экономику на колени и создала огромную дыру в бюджете, она выбрала самый опасный путь: налоговое преследование граждан. Ярким примером является приказ, изданный Государственной налоговой службой 25 октября 2024 года. Этот приказ нигде не был опубликован, не появился в Официальном вестнике, не доступен на сайте ГНС и не был доведен до сведения общественности. Тем не менее, он уже оказывает прямое влияние на людей. В соответствии с этим приказом, без прозрачности и четких критериев, физические лица, которые после многих лет работы за границей привозят в страну одну-две подержанные машины, регистрируют их на законных основаниях и уплачивают все налоги, а затем продают, рассматриваются как нелегальные субъекты хозяйственной деятельности. Они обязаны уплачивать 12% налога от всей полученной суммы и регистрироваться как фирмы».
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