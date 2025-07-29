В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью

«Решение создания федерального регистра, оно связано с решением государственных задач… Конечно, с развитием информатизации, я думаю, мы когда-то придем к формированию общего регистра заболеваний, который позволит нам полностью перевести статистику в электронный вид… Процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне он не одномоментный. И, естественно, рекомендации по созданию общего российского регистра стоят в перспективе работы Минздрава России», — сказал он в ходе круглого стола «Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации» в медиагруппе «Россия сегодня».