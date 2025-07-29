В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Федеральный регистр лиц с мигренью может быть сформирован, однако процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне не одномоментный, заявил начальник отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Андрей Москалев.
Ранее правительство РФ подписало постановление о создании регистра лиц с отдельным заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, кардиомиопатией, хроническими обструктивными болезнями легких, психическими диагнозами. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года, правила будут действовать 6 лет. Москалев уточнил, что в регистр не вошла мигрень.
«Решение создания федерального регистра, оно связано с решением государственных задач… Конечно, с развитием информатизации, я думаю, мы когда-то придем к формированию общего регистра заболеваний, который позволит нам полностью перевести статистику в электронный вид… Процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне он не одномоментный. И, естественно, рекомендации по созданию общего российского регистра стоят в перспективе работы Минздрава России», — сказал он в ходе круглого стола «Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации» в медиагруппе «Россия сегодня».