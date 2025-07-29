Роспотребнадзор забраковал 117 кг хлеба и сладостей в Омске

За первые 6 месяцев 2025 года омский Роспотребнадзор проверил 101 хлебобулочное и кондитерское изделие. Из оборота пришлось изъять 117 кг некачественной продукции — в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го.
В пресс-службе ведомства уточнили: было исследовано 740 образцов, обнаружено всего 0,6% нарушений против 2% годом ранее. Среди основных претензий — отсутствие маркировки, ненадлежащее хранение и ошибки в документации.
По итогам рейдов к административной ответственности привлекли нарушителей в 86 случаях. Кроме того, за полгода граждане направили 31 жалобу, после чего Роспотребнадзор оформил предостережения.
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