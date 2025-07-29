Роспотребнадзор забраковал 117 кг хлеба и сладостей в Омске

За первые 6 месяцев 2025 года омский Роспотребнадзор проверил 101 хлебобулочное и кондитерское изделие. Из оборота пришлось изъять 117 кг некачественной продукции — в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го.