Депутат Матвеев предложил запретить мигрантам работать в такси по всей России

«Напомню, что в Госдуме мы тоже уделяем большое внимание вопросу формирования правового поля в вопросе трудовой миграции и ужесточению законодательства. Потому что работа в России — это задача закрыть потребность в конкретном специалисте на конкретном рабочем месте с конкретными датами контракта, а не приглашение его семьи на ПМЖ, пользование льготами и всей социальной инфраструктурой, образование целых районов приезжих, рост криминала и так далее. Другой вопрос, что эксперимент с водителями такси может “выдавить” часть таксистов в другие регионы, где такой запрет еще не действует, а также спровоцировать их уход в службы доставки», — сказал депутат.