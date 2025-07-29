В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени

«В Российской Федерации один из самых высоких показателей распространенности мигрени, то есть количество в процентах пациентов. Эта цифра составляет 20,8%, согласно самому последнему большому эпидемиологическому исследованию. То есть если мы будем пересчитывать на население Российской Федерации, то эта цифра приближается к 30 миллионам человек», — сказала она в ходе круглого стола «Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».