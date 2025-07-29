«Иволга-2025» завершилась на Мастрюковской поляне, объединив более 1500 участников из 80 регионов и 9 стран

28 июля 2025 года на Мастрюковской поляне в Самарской области завершился Молодёжный форум Приволжского федерального округа «Иволга». Мероприятие собрало свыше 1500 школьников, студентов, специалистов и активистов в возрасте 14−35 лет из 80 регионов России и девяти стран.
За пять дней участники прошли образовательные программы, участвовали в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах. Победителями конкурса «Росмолодёжь. Гранты» стали 11 человек, ещё 11 инициатив поддержал Фонд развития институтов гражданского общества в ПФО. В проекте «Молодёжные медиа ПФО» победили 14 журналистов, двое получили предложения о работе на телеканале «Волга-24».
Лучшей делегацией форума признана команда Оренбургской области. В конкурсе региональных шатров, где представлялись культура и традиции народов округа, победил Татарстан.
Особое внимание уделялось патриотической тематике: работал павильон исторической памяти к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводились акции памяти, мастер-классы и встречи с участниками специальной военной операции. Все участники прошли культурно-патриотический минимум, направленный на формирование осознанного отношения к истории и ценностям России.
Форум организован правительством Самарской области и аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО при поддержке Росмолодёжи. Соорганизаторы — «Движение Первых» и платформа «Росмолодёжь. Форумы».