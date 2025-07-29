«Иволга-2025» завершилась на Мастрюковской поляне, объединив более 1500 участников из 80 регионов и 9 стран

За пять дней участники прошли образовательные программы, участвовали в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах. Победителями конкурса «Росмолодёжь. Гранты» стали 11 человек, ещё 11 инициатив поддержал Фонд развития институтов гражданского общества в ПФО. В проекте «Молодёжные медиа ПФО» победили 14 журналистов, двое получили предложения о работе на телеканале «Волга-24».