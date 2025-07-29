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В Самаре пройдёт юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»

В Самаре 16 и 17 августа в Струковском саду состоится X юбилейный фестиваль (0+) уличного искусства «Пластилиновый дождь».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре 16 и 17 августа в Струковском саду состоится X юбилейный фестиваль (0+) уличного искусства «Пластилиновый дождь». Его организуют при поддержке регионального правительства и городской администрации.

В этом году гостей ждёт насыщенная культурная программа: более 20 театральных трупп и порядка 25 музыкальных коллективов выступят на открытых площадках парка. Также будут работать мастер-классы, интерактивные зоны, ярмарка изделий ручной работы и творческие пространства, ориентированные на аудиторию разных возрастов.

Финальным событием фестиваля станет премьера спектакля «Заповедная» (12+), основанного на легендах Жигулёвских гор. Ранее уличный театр «Пластилиновый дождь» выступил с премьерой на фестивале в Санкт-Петербурге на Международном фестивале уличных театров «Елагин парк».

Организаторы продолжают набор волонтёров по регистрации. Обновления и программа — в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.

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