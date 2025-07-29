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Объявлены 23 победителя фотоконкурса «Снимай науку!»

Заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов назвал конкурс примером яркого формата, который показывает, как наука может открывать иные грани окружающего мира.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Объявлены 23 победителя всероссийского фотоконкурса «Снимай науку!», передает корреспондент ТАСС. Двое из них стали лауреатами специальных призов от Политехнического музея и Сколтеха.

Имена 21 победителя в семи основных номинациях фотоконкурса: «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефото», «Серии», «Природа», «Наука вокруг», «Космос» были названы генеральным директором телеканала «Наука» Григорием Ковбасюком в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Кроме того, еще двое участников стали победителями в специальных номинациях, где призами являются эксклюзивное издание «100 удивительных экспонатов из коллекции Политехнического музея» и день в Российском научном фонде и в Сколтехе. В спецноминации «Перспектива» победителем стала Софья Гришина с работой «Ботаника под прицелом», а в спецноминации «Политехника» победителем стала Ольга Макарова с работой «Установка для синтеза нитевидных кристаллов алмаза. 1967 год».

«Мы придумали этот конкурс сначала как видео, а потом добавили к нему и фоточасть. Просто потому, что считаем, что чем больше людей вовлечены в процесс популяризации научного знания, тем в целом это полезнее и для страны, и для образования, и для воспитания дорастающего поколения», — отметил Ковбасюк.

Заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов напомнил, что Российский научный фонд является партнером фотоконкурса уже второй год подряд. «[»Снимай науку! «] — это пример яркого формата, который показывает, как наука может открывать иные грани нашего окружающего мира.. Мы считаем, что нам вместе удастся показать людям красоту и разнообразие научных исследований, и, что не менее важно, вовлечь наших грантополучателей, чтобы они представляли и результаты своих деятельностей, и свою деятельность не только формально, в виде публикаций или отчетов в РНФ, но и через определенные визуальные образы, представляя науку немножко по-другому», — заключил он.