Объявлены 23 победителя фотоконкурса «Снимай науку!»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Объявлены 23 победителя всероссийского фотоконкурса «Снимай науку!», передает корреспондент ТАСС. Двое из них стали лауреатами специальных призов от Политехнического музея и Сколтеха.
Имена 21 победителя в семи основных номинациях фотоконкурса: «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефото», «Серии», «Природа», «Наука вокруг», «Космос» были названы генеральным директором телеканала «Наука» Григорием Ковбасюком в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Кроме того, еще двое участников стали победителями в специальных номинациях, где призами являются эксклюзивное издание «100 удивительных экспонатов из коллекции Политехнического музея» и день в Российском научном фонде и в Сколтехе. В спецноминации «Перспектива» победителем стала Софья Гришина с работой «Ботаника под прицелом», а в спецноминации «Политехника» победителем стала Ольга Макарова с работой «Установка для синтеза нитевидных кристаллов алмаза. 1967 год».
«Мы придумали этот конкурс сначала как видео, а потом добавили к нему и фоточасть. Просто потому, что считаем, что чем больше людей вовлечены в процесс популяризации научного знания, тем в целом это полезнее и для страны, и для образования, и для воспитания дорастающего поколения», — отметил Ковбасюк.
Заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов напомнил, что Российский научный фонд является партнером фотоконкурса уже второй год подряд. «[»Снимай науку! «] — это пример яркого формата, который показывает, как наука может открывать иные грани нашего окружающего мира.. Мы считаем, что нам вместе удастся показать людям красоту и разнообразие научных исследований, и, что не менее важно, вовлечь наших грантополучателей, чтобы они представляли и результаты своих деятельностей, и свою деятельность не только формально, в виде публикаций или отчетов в РНФ, но и через определенные визуальные образы, представляя науку немножко по-другому», — заключил он.