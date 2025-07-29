Объявлены 23 победителя фотоконкурса «Снимай науку!»

Заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов напомнил, что Российский научный фонд является партнером фотоконкурса уже второй год подряд. «[»Снимай науку! «] — это пример яркого формата, который показывает, как наука может открывать иные грани нашего окружающего мира.. Мы считаем, что нам вместе удастся показать людям красоту и разнообразие научных исследований, и, что не менее важно, вовлечь наших грантополучателей, чтобы они представляли и результаты своих деятельностей, и свою деятельность не только формально, в виде публикаций или отчетов в РНФ, но и через определенные визуальные образы, представляя науку немножко по-другому», — заключил он.