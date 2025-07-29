В пермских МФЦ можно подать заявление на голосование в губернаторских выборах по месту пребывания

Подать заявление о голосовании по месту пребывания можно в любом удобном МФЦ, потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет временное удостоверение личности. Гражданину нужно будет назвать адрес, где он будет находиться в момент проведения выборов, и сотрудник МФЦ предложит выбрать подходящий избирательный участок, пояснил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.