Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермских МФЦ можно подать заявление на голосование в губернаторских выборах по месту пребывания

До 8 сентября жители Прикамья могут подать заявление о включении в список избирателей на выборах губернатора по месту фактического пребывания во всех региональных отделениях «Мои документы».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

До 8 сентября жители Прикамья могут подать заявление о включении в список избирателей на выборах губернатора по месту фактического пребывания во всех региональных отделениях «Мои документы». Напомним, голосование продлится три дня — с 12 по 14 сентября.

Подать заявление о голосовании по месту пребывания можно в любом удобном МФЦ, потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет временное удостоверение личности. Гражданину нужно будет назвать адрес, где он будет находиться в момент проведения выборов, и сотрудник МФЦ предложит выбрать подходящий избирательный участок, пояснил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Кроме того, подать заявление на участие в голосовании можно через любую территориальную избирательную комиссию или Единый портал государственных услуг.