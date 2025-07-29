В пермских МФЦ можно подать заявление на голосование в губернаторских выборах по месту пребывания

До 8 сентября жители Прикамья могут подать заявление о включении в список избирателей на выборах губернатора по месту фактического пребывания во всех региональных отделениях «Мои документы». Напомним, голосование продлится три дня — с 12 по 14 сентября.
Подать заявление о голосовании по месту пребывания можно в любом удобном МФЦ, потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет временное удостоверение личности. Гражданину нужно будет назвать адрес, где он будет находиться в момент проведения выборов, и сотрудник МФЦ предложит выбрать подходящий избирательный участок, пояснил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.
Кроме того, подать заявление на участие в голосовании можно через любую территориальную избирательную комиссию или Единый портал государственных услуг.