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Минобразования сказало, когда нужно получать медсправку для школы в Беларуси

Минобразование сообщило, сколько действительна медсправка для школьника в Беларуси.

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Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования Беларуси сказали, когда в Беларуси нужно получать медицинскую справку о состоянии здоровья учащихся.

В ведомстве напомнили, что диспансеризацию учащихся в Беларуси проводят ежегодно, в основном, в месяц рождения ребенка. При этом оформляется медсправка о состоянии здоровья школьника, которую затем предоставляют в учреждение образования.

Также в Минобразования сказали, на протяжении какого время действительна медсправка в школу.

— Медицинская справка действительна в течение всего календарного года с момента выдачи, то есть — месяц к месяцу, — ответили в пресс-службе.

Однако дети, которые идут в первый класс, должны получить медицинскую справку именно к началу учебного года, то есть к 1 сентября.

Ранее Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.

Тем временем доллар резко превысил отметку в 3 рубля в Беларуси на торгах 29 июля.