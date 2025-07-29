Минобразования сказало, когда нужно получать медсправку для школы в Беларуси

В Министерстве образования Беларуси сказали, когда в Беларуси нужно получать медицинскую справку о состоянии здоровья учащихся.
В ведомстве напомнили, что диспансеризацию учащихся в Беларуси проводят ежегодно, в основном, в месяц рождения ребенка. При этом оформляется медсправка о состоянии здоровья школьника, которую затем предоставляют в учреждение образования.
Также в Минобразования сказали, на протяжении какого время действительна медсправка в школу.
— Медицинская справка действительна в течение всего календарного года с момента выдачи, то есть — месяц к месяцу, — ответили в пресс-службе.
Однако дети, которые идут в первый класс, должны получить медицинскую справку именно к началу учебного года, то есть к 1 сентября.
Ранее Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
Тем временем доллар резко превысил отметку в 3 рубля в Беларуси на торгах 29 июля.