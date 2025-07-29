Дочки лишились отца: прошли похороны трагически погибшего 36-летнего белоречанина

Сегодня, 29 июля, в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Иваном Карповым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Иван Владимирович родился в 1989 году в Белорецке. После девятого класса школы № 1 отучился в профучилище № 26 на тракториста. После учебы трудился в цехе № 11 Белорецкого металлургического комбината водителем электротележки в травильном отделении. Владел навыками изготовления изделий из дерева.
В прошлом году мужчина году подписал контракт с российским Министерством Обороны и уехал в зону СВО. Служил рядовым штурмовой роты на территории Донецкой Народной республики. Среди сослуживцев был известен под позывным «Бес». В минувшем мае его не стало.
Родня вспоминает Ивана Владимировича как жизнерадостного, отзывчивого, доброго мастера на все руки, который всегда помогал семье, был любящим отцом и имел много друзей.
— Искренне соболезнуем дочерям, брату, всем родным и близким Ивана Владимировича. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить вас, — заявили в администрация Белорецкого района.
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