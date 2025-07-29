Дочки лишились отца: прошли похороны трагически погибшего 36-летнего белоречанина

В прошлом году мужчина году подписал контракт с российским Министерством Обороны и уехал в зону СВО. Служил рядовым штурмовой роты на территории Донецкой Народной республики. Среди сослуживцев был известен под позывным «Бес». В минувшем мае его не стало.