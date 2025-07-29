За нарушения противопожарного режима жителей оштрафовали на 820 тысяч рублей

Жителей Саратова оштрафовали на 820 тысяч рублей за нарушения противопожарного режима. С начала летнего сезона инспекторы по охране лесных массивов от пожаров провели более шести тысяч рейдов. Об этом сообщает Саратов24 со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.
Также специалисты организовали 14 ревизий по определению состояния лесов, восемь обследований и выдали 124 предупреждений. Инспекторы используют автомобили с видеорегистраторами, моторные лодки, фотоловушки и квадрокоптеры.
— С 11 июля на территории Саратовской области введено ограничение пребывания жителей в лесах. Это сделано для уменьшения ущербов от пожаров и их предотвращения, — пояснил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.
За нарушение режима, горожан будут штрафовать. Так с начала 2025 года 23 человек уже привлекли к ответственности, общая сумма взыскания составила 820 тысяч рублей.