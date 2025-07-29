За нарушения противопожарного режима жителей оштрафовали на 820 тысяч рублей

Жителей Саратова оштрафовали на 820 тысяч рублей за нарушения противопожарного режима. С начала летнего сезона инспекторы по охране лесных массивов от пожаров провели более шести тысяч рейдов. Об этом сообщает Саратов24 со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.