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За нарушения противопожарного режима жителей оштрафовали на 820 тысяч рублей

С начала года составлено 23 административных материала.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей Саратова оштрафовали на 820 тысяч рублей за нарушения противопожарного режима. С начала летнего сезона инспекторы по охране лесных массивов от пожаров провели более шести тысяч рейдов. Об этом сообщает Саратов24 со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Также специалисты организовали 14 ревизий по определению состояния лесов, восемь обследований и выдали 124 предупреждений. Инспекторы используют автомобили с видеорегистраторами, моторные лодки, фотоловушки и квадрокоптеры.

— С 11 июля на территории Саратовской области введено ограничение пребывания жителей в лесах. Это сделано для уменьшения ущербов от пожаров и их предотвращения, — пояснил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

За нарушение режима, горожан будут штрафовать. Так с начала 2025 года 23 человек уже привлекли к ответственности, общая сумма взыскания составила 820 тысяч рублей.