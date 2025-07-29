В Омске возбудили дело против велосипедиста, применившего перцовый баллончик

Инцидент произошел накануне вечером у остановки «16-я Амурская» на улице 24-я Северная. По данным следствия, во время словесного конфликта велосипедист распылил перцовый баллончик в лицо 16-летней девушке, причинив ей телесные повреждения. Подозреваемого задержали по горячим следам. Фигурант пояснил, что действовал эмоционально, пытаясь доказать девочке и ее другу необходимость соблюдать правила движения на тротуаре.