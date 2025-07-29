В Омске возбудили дело против велосипедиста, применившего перцовый баллончик

Прокуратура Центрального округа Омска санкционировала возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя. 47-летний мужчина, имеющий судимости за кражу и преступления против личности, обвиняется по статье 116 УК РФ — «Насильственные действия, причинившие физическую боль». Подробности предоставил 29 июля канал t.me/prok_omsk.
Инцидент произошел накануне вечером у остановки «16-я Амурская» на улице 24-я Северная. По данным следствия, во время словесного конфликта велосипедист распылил перцовый баллончик в лицо 16-летней девушке, причинив ей телесные повреждения. Подозреваемого задержали по горячим следам. Фигурант пояснил, что действовал эмоционально, пытаясь доказать девочке и ее другу необходимость соблюдать правила движения на тротуаре.
Окружная прокуратура взяла на контроль ход разбирательств.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в День города для отдыхающих запустят дополнительный общественный транспорт.