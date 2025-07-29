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В Омске возбудили дело против велосипедиста, применившего перцовый баллончик

Мужчину обвинили в нападении на школьницу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального округа Омска санкционировала возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя. 47-летний мужчина, имеющий судимости за кражу и преступления против личности, обвиняется по статье 116 УК РФ — «Насильственные действия, причинившие физическую боль». Подробности предоставил 29 июля канал t.me/prok_omsk.

Инцидент произошел накануне вечером у остановки «16-я Амурская» на улице 24-я Северная. По данным следствия, во время словесного конфликта велосипедист распылил перцовый баллончик в лицо 16-летней девушке, причинив ей телесные повреждения. Подозреваемого задержали по горячим следам. Фигурант пояснил, что действовал эмоционально, пытаясь доказать девочке и ее другу необходимость соблюдать правила движения на тротуаре.

Окружная прокуратура взяла на контроль ход разбирательств.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в День города для отдыхающих запустят дополнительный общественный транспорт.