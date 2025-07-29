Система ИИ выявила треть случаев развития рака груди, пропущенных медиками

Как объясняют медики, женщины во многих странах мира каждые несколько лет проходят рентгеновские или томографические исследования для диагностики и предупреждения развития рака груди. Во многих случаях этот скрининг позволяет выявить опухоль на первых стадиях развития и уничтожить ее с минимальным риском развития тяжелых последствий, однако иногда новообразования возникают и разрастаются в так называемый межинтервальный период между двумя сессиями маммографии.