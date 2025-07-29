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В Самаре ученые создали экспресс-тест для диагностики хронической болезни легких

Самарские ученые внесли вклад в создание быстрого теста, предназначенного для обнаружения опасного заболевания.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Самарские ученые внесли вклад в создание быстрого теста, предназначенного для обнаружения опасного заболевания.

Международная команда ученых, включая специалистов из Самарского университета им. Королева, работала над этим исследованием.

Разработанная методика позволяет с точностью до 90% определять наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) всего за час.

Ранее подобные исследования уже проводились, но теперь ученые достигли более высокой точности благодаря спектральным данным крови.

В будущем эта разработка поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения и уменьшить количество случаев, когда болезнь обнаруживается слишком поздно.

Напомним, ранее мы писали, что в жертвы автомошенничества в Самаре вышли на забастовку в третий раз.

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