В Самаре ученые создали экспресс-тест для диагностики хронической болезни легких

Самарские ученые внесли вклад в создание быстрого теста, предназначенного для обнаружения опасного заболевания.
Международная команда ученых, включая специалистов из Самарского университета им. Королева, работала над этим исследованием.
Разработанная методика позволяет с точностью до 90% определять наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) всего за час.
Ранее подобные исследования уже проводились, но теперь ученые достигли более высокой точности благодаря спектральным данным крови.
В будущем эта разработка поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения и уменьшить количество случаев, когда болезнь обнаруживается слишком поздно.
Напомним, ранее мы писали, что в жертвы автомошенничества в Самаре вышли на забастовку в третий раз.
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