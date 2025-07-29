МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи жалуются на работу сайта «Почты России» — страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости.
При попытке зайти на сайт страница долго грузится, а потом появляется сообщение об ошибке.
При этом число жалоб на работу ресурса на детекторах сбоя пока небольшое. Например, по данным Downdetector на 17.12 мск, количество жалоб превысило 100, а на «Сбой.рф» — 48.
Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. Они сообщают о неполадках в работе сайта, приложения и личного кабинета.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.