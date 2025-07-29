РНФ анонсировал новую спецноминацию фотоконкурса «Снимай науку!»

«В этом году Российский научный фонд участвует в национальном проекте по обеспечению технологического лидерства, который называется “Новые материалы и химия”. И вообще, мы видим за последние годы рост работ в области химии. Мы считаем, что в этом направлении достаточно много интересных не только научных результатов, но и визуального контента, который может быть представлен в рамках этого конкурса (“Снимай науку!” — прим. ТАСС). Поэтому со следующего года будет отдельная специальная номинация, инициированная РНФ, в области химии», — сказал Блинов в ходе пресс-конференции в ТАСС.