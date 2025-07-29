РНФ анонсировал новую спецноминацию фотоконкурса «Снимай науку!»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского научного фонда (РНФ) Андрей Блинов анонсировал новую специальную номинацию всероссийского конкурса «Снимай науку!», она появится в 2026 году, передает корреспондент ТАСС.
«В этом году Российский научный фонд участвует в национальном проекте по обеспечению технологического лидерства, который называется “Новые материалы и химия”. И вообще, мы видим за последние годы рост работ в области химии. Мы считаем, что в этом направлении достаточно много интересных не только научных результатов, но и визуального контента, который может быть представлен в рамках этого конкурса (“Снимай науку!” — прим. ТАСС). Поэтому со следующего года будет отдельная специальная номинация, инициированная РНФ, в области химии», — сказал Блинов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Всероссийский фотоконкурс «Снимай науку!» проводится с 2017 года. В 2025 году можно было подать заявки в семи основных номинациях: «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефото», «Серии», «Природа», «Наука вокруг», «Космос». А также в двух специальных номинациях: «Политехника» и «Перспектива», где призами являются эксклюзивное издание «100 удивительных экспонатов из коллекции Политехнического музея» и день в Российском научном фонде и в Сколтехе.