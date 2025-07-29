В Самарской области активно благоустраивают дворовые территории

В ряде муниципалитетов все запланированные на текущий год объекты уже сданы. В Тольятти обновлено 10 дворов, в Кинель-Черкасском районе — 6, в Пестравском — 4, в Безенчукском, Красноярском, Нефтегорском, Ставропольском и Шигонском районах — по 3 двора.