В Самарской области активно благоустраивают дворовые территории

В Самарской области продолжается масштабное благоустройство городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году планируется обновить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На данный момент завершено благоустройство 69 дворов.
В ряде муниципалитетов все запланированные на текущий год объекты уже сданы. В Тольятти обновлено 10 дворов, в Кинель-Черкасском районе — 6, в Пестравском — 4, в Безенчукском, Красноярском, Нефтегорском, Ставропольском и Шигонском районах — по 3 двора.
В Самаре работы подходят к завершению в Железнодорожном, Красноглинском и Промышленном районах, где остаётся благоустроить три объекта из 28. В Сызрани завершены два из трёх запланированных объектов.
Работы продолжаются в Кинеле, Новокуйбышевске, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске, а также в Волжском, Сергиевском и Сызранском районах.
Обновлённые дворовые территории включают новые асфальтовые покрытия, освещение, пешеходные дорожки, скамейки и урны. Озеленение проводится за счёт посадки деревьев и кустарников. Созданы зоны отдыха для жителей разных возрастов, организованы парковочные пространства, что позволяет снизить хаотичную парковку и обеспечить удобство передвижения пешеходов.
В 2025 году в регионе реализуются четыре проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию комфортной городской среды:
городской пляж в Сызрани;
улица Сабирзянова в Отрадном;
парк имени Горького в Октябрьске;
территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.