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В Самарской области активно благоустраивают дворовые территории

В Самарской области продолжается масштабное благоустройство городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самарской области продолжается масштабное благоустройство городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году планируется обновить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На данный момент завершено благоустройство 69 дворов.

В ряде муниципалитетов все запланированные на текущий год объекты уже сданы. В Тольятти обновлено 10 дворов, в Кинель-Черкасском районе — 6, в Пестравском — 4, в Безенчукском, Красноярском, Нефтегорском, Ставропольском и Шигонском районах — по 3 двора.

В Самаре работы подходят к завершению в Железнодорожном, Красноглинском и Промышленном районах, где остаётся благоустроить три объекта из 28. В Сызрани завершены два из трёх запланированных объектов.

Работы продолжаются в Кинеле, Новокуйбышевске, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске, а также в Волжском, Сергиевском и Сызранском районах.

Обновлённые дворовые территории включают новые асфальтовые покрытия, освещение, пешеходные дорожки, скамейки и урны. Озеленение проводится за счёт посадки деревьев и кустарников. Созданы зоны отдыха для жителей разных возрастов, организованы парковочные пространства, что позволяет снизить хаотичную парковку и обеспечить удобство передвижения пешеходов.

В 2025 году в регионе реализуются четыре проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию комфортной городской среды:

городской пляж в Сызрани;

улица Сабирзянова в Отрадном;

парк имени Горького в Октябрьске;

территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.