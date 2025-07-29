В некоторых дома Иркутска с 30 июля по 2 августа не будет горячей воды

В Иркутске в трех округах отключат горячее водоснабжение с 30 июля по 2 автобуса. Это связано с проведением ремонта на тепловой сети. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала оператора тепловых сетей.
— Проведем работы на тепловой сети по улицам Лермонтова, Горка, 2/2, Советская, 55 и на бульваре Рябикова, 20, — уточняется в сообщении.
В Свердловском округе воду отключат в 22 часов 30 июля, а включат в 17 часов 2 августа. В Ленинском округе горячего водоснабжения не будет всего три часа в первый день отключения. А в Правобережном горячие краны перекроют 30 июля с 9 утра до 19 вечера. Точные адреса и продолжительность работ указаны здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Куда Иркутского района отключили свет из-за ДТП.