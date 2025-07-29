Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка.
«Особое внимание Министерство обороны РФ уделяет социальной реабилитации военнослужащих — участников специальной военной операции, заботе о членах их семей, детях. Наша задача — создать все условия, чтобы вы быстрее вернулись в строй. Для этого здесь, в госпитале, созданы не только отличные условия и методики реабилитации, протезирования, но и создан реабилитационно-образовательный центр», — сказал Муравлянников.
Он добавил, что завершив обучение, военнослужащие смогут продолжить военную службу на новых должностях.
«Тот боевой опыт, который вы получили в ходе специальной военной операции, понадобится для военно-патриотического воспитания молодого поколения», — подчеркнул Муравлянников.
Он пожелал участникам СВО скорейшего выздоровления и дальнейших карьерных успехов, а также поблагодарил медицинский персонал госпиталя за их заботу о военнослужащих.
Прошедшие обучение военнослужащие получили образование «Мобилизационная работа в военных комиссариатах». Среди наград, врученных участникам СВО, орден Мужества, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степеней, а также «Участнику специальной военной операции».