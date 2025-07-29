Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО

«Особое внимание Министерство обороны РФ уделяет социальной реабилитации военнослужащих — участников специальной военной операции, заботе о членах их семей, детях. Наша задача — создать все условия, чтобы вы быстрее вернулись в строй. Для этого здесь, в госпитале, созданы не только отличные условия и методики реабилитации, протезирования, но и создан реабилитационно-образовательный центр», — сказал Муравлянников.