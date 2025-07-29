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«Масштаб загрязнений — локальный». Минприроды прокомментировало утечку нефтепродуктов на Свислочи в Минске

Минприроды сообщило об утечке нефтепродуктов на реке Свислочь в центре Минска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В центре Минска произошла утечка нефтепродуктов из понтона. Подробности сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Минприроды рассказали, что 29 июля на реке Свислочь в районе станции ОСВОД в Центральном районе Минска зафиксирован утечка нефтепродуктов из понтона.

На место незамедлительно выехали природоохранники. Также работники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды сделали отбор проб воды. А спасателями МЧС были установлены боновые заграждения и откачана загрязненная вода.

В Минприроды дали предварительную оценку масштабам загрязнения Свислочи нефтепродуктами.

— Масштаб загрязнения предварительно оценивается как локальный, — указали в министерстве.

Сотрудники природоохранной отрасли продолжают работать на месте происшествия.

Еще мы писали, что СК раскрыл подробности уголовного дела по факту падения сбитого Минобороны беспилотника, сообщив, что обезвреженный дрон нес заряд из тротила и металлических шариков, однако был нейтрализован без детонации.

Кроме того, СК опубликовал видео падения сбитого ПВО беспилотника в Минске. И еще СК показал надписи на украинском языке на БПЛА, сбитом над Минском.

Тем временем МАРТ сообщил, что стоимость билетов в поездах и электричках выросла на 5% — 15% в Беларуси.

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