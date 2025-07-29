«Масштаб загрязнений — локальный». Минприроды прокомментировало утечку нефтепродуктов на Свислочи в Минске

В центре Минска произошла утечка нефтепродуктов из понтона. Подробности сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В Минприроды рассказали, что 29 июля на реке Свислочь в районе станции ОСВОД в Центральном районе Минска зафиксирован утечка нефтепродуктов из понтона.
На место незамедлительно выехали природоохранники. Также работники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды сделали отбор проб воды. А спасателями МЧС были установлены боновые заграждения и откачана загрязненная вода.
В Минприроды дали предварительную оценку масштабам загрязнения Свислочи нефтепродуктами.
— Масштаб загрязнения предварительно оценивается как локальный, — указали в министерстве.
Сотрудники природоохранной отрасли продолжают работать на месте происшествия.
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