Эксперты отмечают бум интереса к инженерным специальностям

— Было не модно и не актуально выбирать профессии инженера и конструктора. Все мечтали быть экономистами, юристами, дизайнерами. Так мы упустили целое поколение, — констатирует Лидия Новосельцева. — Необходимо сделать так, чтобы работать на заводе стало престижно, чтобы человек гордился и говорил: «да, я конструктор», «да, я инженер». Многое зависит от общества. Если мы будем пропагандировать интерес к техническим специальности, то, конечно, поможем промышленным предприятиям и сможем привить любовь нашей молодежи к инженерно-техническим профессиям. Как известно, Лидия Новосельцева — заместитель Председателя Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России». По инициативе этой общественной организации два раза в год проходит акция «Неделя без турникетов», в рамках которой устраиваются экскурсии для школьников на промышленные предприятия.