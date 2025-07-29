Эксперты отмечают бум интереса к инженерным специальностям

Сейчас в России наблюдается повышенный интерес к инженерным профессиям, вызванный развитием цифровых технологий, автоматизацией и новыми разработками. Если ранее наблюдался дефицит инженеров, то сейчас государство решает эту проблему путем запуска целевых программ, направленных на увеличение популярности инженерных направлений. Директор по управлению трудовыми ресурсами АО «Роствертол» Лидия Новосельцева отметила этот тренд еще два года назад.
— Было не модно и не актуально выбирать профессии инженера и конструктора. Все мечтали быть экономистами, юристами, дизайнерами. Так мы упустили целое поколение, — констатирует Лидия Новосельцева. — Необходимо сделать так, чтобы работать на заводе стало престижно, чтобы человек гордился и говорил: «да, я конструктор», «да, я инженер». Многое зависит от общества. Если мы будем пропагандировать интерес к техническим специальности, то, конечно, поможем промышленным предприятиям и сможем привить любовь нашей молодежи к инженерно-техническим профессиям. Как известно, Лидия Новосельцева — заместитель Председателя Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России». По инициативе этой общественной организации два раза в год проходит акция «Неделя без турникетов», в рамках которой устраиваются экскурсии для школьников на промышленные предприятия.
Лидия Новосельцева — заместитель Председателя Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России». Фото: пресс-служба РРО «Союз машиностроителей России».
Также она стала инициатором проекта «Сказки о технике», в рамках которого крупные предприятия региона сделали проекты для подростков и малышей. Мультфильм «Роствертол», например, про то, как стрекоза превращается в вертолет. Его показывали в детских садах, дарили раскраски с вертолетами и карточки с профессиями, которые есть на заводе.
Сейчас в Ростовской области реализуется бесшовная модель подготовки инженерных кадров. В числе других крупных инициатив — инженерная олимпиады для одаренных детей «Звезда», инженерные классы, привлечение абитуриентов на кафедры «Авиастроение» и других инженерно -технических дисциплин.
Отмечается, что студенты ДГТУ проходят практику у ведущих специалистов «Роствертола». По словам ответственного секретаря приемной комиссии ДГТУ Степана Бурякова, особенной популярностью в этом году пользуются такие инженерные специальности, как радиотехника, фотоника, приоборостроение, теплоэнергетика и другие.
— В последние годы спрос на инженеров во многих областях резко возрос. Это происходит из-за роста технологий. В связи с обновлением и расширением инфраструктуры в разных странах нужны инженеры-строители и проектировщики. Инновации в энергетике привели к тому, что на пике популярности специалисты в области альтернативной энергии и энергетической эффективности. Также инженеры, умеющие работать с междисциплинарными командами и имеющие широкие специфические знания, значительно выигрывают на рынке труда, — поделился Степан Буряков.
Отметим, что современный рынок труда активно стимулирует развитие карьеры инженера, делая эту профессию одной из наиболее перспективных и высокооплачиваемых в стране. И в этом году она вошла в топ-10 самых востребованный профессий в России.