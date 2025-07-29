В Ростове мужчина выплатил 2 млн рублей алиментов ради элитного автомобиля

В Ростове-на-Дону после ареста элитного автомобиля судебные приставы добились выплаты почти 2 млн рублей алиментов. Об этом со ссылкой на ГУФССП России по Ростовской области сообщает портал «Городской репортер».
Судебные приставы Ворошиловского района донской столицы завершили дело о взыскании алиментов с местного жителя. По решению суда мужчина должен был перечислять на ребенка ⅙ часть доходов и фиксированную сумму в 13 319 рублей.
Проверка показала, что ростовчанин перевел только 427 524 рубля. При этом запросы в налоговую и Пенсионный фонд выявили дополнительные доходы, что позволило приставам рассчитать общую задолженность в 1,9 млн рублей.
Для взыскания долга приставы арестовали принадлежащий должнику автомобиль Lexus и начали готовить его к продаже. Испугавшись за свою машину, мужчина быстро нашел деньги и погасил всю сумму.
Подпишись на нас в Telegram.