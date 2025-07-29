Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове мужчина выплатил 2 млн рублей алиментов ради элитного автомобиля

Судебные приставы в Ростове напугали должника алиментов арестом машины.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после ареста элитного автомобиля судебные приставы добились выплаты почти 2 млн рублей алиментов. Об этом со ссылкой на ГУФССП России по Ростовской области сообщает портал «Городской репортер».

Судебные приставы Ворошиловского района донской столицы завершили дело о взыскании алиментов с местного жителя. По решению суда мужчина должен был перечислять на ребенка ⅙ часть доходов и фиксированную сумму в 13 319 рублей.

Проверка показала, что ростовчанин перевел только 427 524 рубля. При этом запросы в налоговую и Пенсионный фонд выявили дополнительные доходы, что позволило приставам рассчитать общую задолженность в 1,9 млн рублей.

Для взыскания долга приставы арестовали принадлежащий должнику автомобиль Lexus и начали готовить его к продаже. Испугавшись за свою машину, мужчина быстро нашел деньги и погасил всю сумму.

Подпишись на нас в Telegram.