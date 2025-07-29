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Самарцам показали на видео, что происходит с фонтаном на улице Осипенко

В ноябре 2024 года начался капитальный ремонт фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» на площади Героев 21-й Армии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В ноябре 2024 года начался капитальный ремонт фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» на площади Героев 21-й Армии.

Демонтаж коснулся всех частей основания: рабочие убрали гранитную облицовку, отсоединили трубы и насосное оборудование. Трансформация затронула не только видимую часть конструкции, но и скрытые от глаз инженерные системы.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Ранее мы писали, что в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустраивают городскую среду. В 2025 году обновят 128 общественных и 100 дворовых территорий. Уже завершено благоустройство 69 дворов.

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