Экс-главу минздрава Ингушетии отправили под арест по делу о хищении

НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Верховный суд Ингушетии отправил под арест бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, подозреваемого в хищении более 53 миллионов рублей, выделенных на закупку медоборудования, сообщила пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, органами предварительного следствия Балаев подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору в период с июля 2022 по июль 2023 более 53,3 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидии министерству здравоохранения Ингушетии на закупку медицинского оборудования.
Магасский районный суд 22 июля рассмотрел ходатайство следствия об избрании Балаеву меры пресечения в виде заключения под стражу и отказал в нем, освободив подозреваемого из-под стражи. Прокуратура обжаловала это постановление.
«Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление районного суда отменила, удовлетворив ходатайство следствия, избрала в отношении Балаева меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 4 суток (до 04.09.2025 включительно)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Магасский районный суд в Ингушетии поместил под домашний арест до 4 сентября главного врача Сунженской центральной районной больницы, которую обвиняют в хищении более 53,3 миллиона рублей в сговоре с еще несколькими фигурантами дела.