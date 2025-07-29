Экс-главу минздрава Ингушетии отправили под арест по делу о хищении

По данным пресс-службы, органами предварительного следствия Балаев подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору в период с июля 2022 по июль 2023 более 53,3 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидии министерству здравоохранения Ингушетии на закупку медицинского оборудования.