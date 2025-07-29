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Ученые: как нитка из джемпера может попасть в организм человека

Одна нить из дешевого джемпера может пройти путь от стиральной машины до организма человека.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Розовый джемпер
Источник: Freepik

Микроскопические частицы пластика уже найдены в плаценте, крови, легких и даже мозге человека. Как один обрывок нити из дешевой одежды может пройти путь от стиральной машины до дикой природы и нашего стола, рассказали в издании The Guardian.

Начало пути: всего одна нить

Все начинается с едва заметной нити полиэстера, которая вырвалась из розового акрилового джемпера во время стирки. Один цикл — и в воду отправляются сотни тысяч микроскопических волокон.

Ученые подсчитали: до 700 тысяч частиц может отделиться от одной вещи за одну стирку.

Эти волокна проходят через канализацию и оседают в иле на очистных станциях. Такой осадок в Европе и США широко используют как органическое удобрение. Но вместе с полезными веществами в почве оказывается микропластик.

Частицы попадают в организм насекомых, птиц, животных, а в итоге — человека. Сам джемпер выцветет и отправится на свалку через пару месяцев, а его нити могут десятилетиями путешествовать по миру, не разлагаясь.

В почве и теле червя

Выброшенное волокно проникает в экосистему, вплетаясь в структуру почвы. Его может проглотить дождевой червь, так как примет за органические остатки. Однако организм не способен переработать пластик, поэтому он накапливается внутри.

По оценке исследователей, около трети дождевых червей уже содержат микропластик.

То же касается четверти слизней и улиток, а также гусениц бабочек. Они заражаются при поедании листьев, на которых оседают микрочастицы.

В кишечнике червя пластик мешает усваивать питательные вещества, что приводит к истощению. У насекомых оно связано с нарушением роста, репродуктивными проблемами и повреждением органов. Даже мельчайшие обитатели почвы — клещи и нематоды — страдают от токсичного воздействия загрязняющих частиц.

Хотя загрязнение океанов пластиком широко освещается, по данным ООН, в почвах его еще больше.

И это тревожно: беспозвоночные играют ключевую роль в пищевых цепочках. И вот уже червь становится следующим звеном в истории путешествия одной нити.

Пластик идет по цепочке

Издание привело в пример ежа, который охотится на насекомых и съедает червя, не подозревая, что вместе с ним глотает и микропластик. В исследовании 2025 года, где анализировали фекалии ежей, в четырех из семи случаев нашли пластиковые волокна, в том числе розовые, как у джемпера из начала статьи.

Если в регионе нет ежей, эту роль могут выполнять мыши, полевки, крысы или птицы. Они тоже заражаются — напрямую или через пищу. Насекомоядные птицы вроде стрижей и дроздов получают пластик вместе с добычей, а еще вдыхают из воздуха.

Это подтверждает масштаб проблемы. По словам эколога Фионы Мэтьюз из Университета Сассекса, микропластик проник на все уровни пищевой цепи. Более того, он найден в мясе, молоке и крови сельхозживотных.

Человек, как вершина этой цепи, потребляет не менее 50 000 частиц микропластика в год. Пластик выявлен в крови, плаценте, грудном молоке, легких, сперме, яичках и даже в мозге.

Ветер, дожди и реки

Нить продолжает путешествие даже после гибели животного, в теле которого оказалась. Труп разлагается, но не пластик — он возвращается в почву. Оттуда его может унести ветер или смыть дождем в ближайший ручей.

Сточные воды — главный путь попадания микропластика в моря.

Этот круговорот уже получил название — пластиковая спираль. Ученые находят частицы пластика даже в национальных парках США, вроде Гранд-Каньона и Джошуа-Три, куда их приносят ветер и осадки.

Самые удаленные регионы планеты уже не защищены. Так, в арктическом морском льду обнаружено до 12 000 частиц на литр.

Растения тоже поглощают пластик

Со временем пластиковые волокна становятся настолько малы, что проникают в клетки растений. Исследования показывают, что нанопластик может оказывать негативное влияние на фотосинтез, блокируя каналы, по которым поступают вода и питательные вещества.

Уже зафиксировано присутствие пластика в плодах и листьях пшеницы, риса и салата, которые потом оказываются на тарелке у человека.

Восемь миллиардов тонн микропластика

Скорее всего, нить из джемпера уже успела побывать в организме червя, ежа, птицы, снова вернуться в почву, попасть в реку, осесть в морском льду и проникнуть в корни растения. Извлечь ее из природы практически невозможно.

С 1950 годов человечество произвело более 8,3 миллиарда тонн пластика. Это примерно вес миллиарда слонов.

Он используется в текстиле, упаковке, агросекторе и быту. Полностью отказаться от него сложно.

Однако, как считает исследовательница Эмили Трифт из Университета Сассекса, ответственность должна лежать на крупных производителях, а не только на потребителях. «Если вы генерируете столько мусора, вы должны нести за это ответственность. Без политики и давления на корпорации ничего не изменится», — заключила она.

Ранее в Северной Атлантике обнаружили 27 миллионов тонн нанопластика.