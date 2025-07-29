Ученые: как нитка из джемпера может попасть в организм человека

Микроскопические частицы пластика уже найдены в плаценте, крови, легких и даже мозге человека. Как один обрывок нити из дешевой одежды может пройти путь от стиральной машины до дикой природы и нашего стола, рассказали в издании The Guardian.
Начало пути: всего одна нить
Все начинается с едва заметной нити полиэстера, которая вырвалась из розового акрилового джемпера во время стирки. Один цикл — и в воду отправляются сотни тысяч микроскопических волокон.
Эти волокна проходят через канализацию и оседают в иле на очистных станциях. Такой осадок в Европе и США широко используют как органическое удобрение. Но вместе с полезными веществами в почве оказывается микропластик.
Частицы попадают в организм насекомых, птиц, животных, а в итоге — человека. Сам джемпер выцветет и отправится на свалку через пару месяцев, а его нити могут десятилетиями путешествовать по миру, не разлагаясь.
В почве и теле червя
Выброшенное волокно проникает в экосистему, вплетаясь в структуру почвы. Его может проглотить дождевой червь, так как примет за органические остатки. Однако организм не способен переработать пластик, поэтому он накапливается внутри.
То же касается четверти слизней и улиток, а также гусениц бабочек. Они заражаются при поедании листьев, на которых оседают микрочастицы.
В кишечнике червя пластик мешает усваивать питательные вещества, что приводит к истощению. У насекомых оно связано с нарушением роста, репродуктивными проблемами и повреждением органов. Даже мельчайшие обитатели почвы — клещи и нематоды — страдают от токсичного воздействия загрязняющих частиц.
И это тревожно: беспозвоночные играют ключевую роль в пищевых цепочках. И вот уже червь становится следующим звеном в истории путешествия одной нити.
Пластик идет по цепочке
Издание привело в пример ежа, который охотится на насекомых и съедает червя, не подозревая, что вместе с ним глотает и микропластик. В исследовании 2025 года, где анализировали фекалии ежей, в четырех из семи случаев нашли пластиковые волокна, в том числе розовые, как у джемпера из начала статьи.
Если в регионе нет ежей, эту роль могут выполнять мыши, полевки, крысы или птицы. Они тоже заражаются — напрямую или через пищу. Насекомоядные птицы вроде стрижей и дроздов получают пластик вместе с добычей, а еще вдыхают из воздуха.
Человек, как вершина этой цепи, потребляет не менее 50 000 частиц микропластика в год. Пластик выявлен в крови, плаценте, грудном молоке, легких, сперме, яичках и даже в мозге.
Ветер, дожди и реки
Нить продолжает путешествие даже после гибели животного, в теле которого оказалась. Труп разлагается, но не пластик — он возвращается в почву. Оттуда его может унести ветер или смыть дождем в ближайший ручей.
Этот круговорот уже получил название — пластиковая спираль. Ученые находят частицы пластика даже в национальных парках США, вроде Гранд-Каньона и Джошуа-Три, куда их приносят ветер и осадки.
Самые удаленные регионы планеты уже не защищены. Так, в арктическом морском льду обнаружено до 12 000 частиц на литр.
Растения тоже поглощают пластик
Со временем пластиковые волокна становятся настолько малы, что проникают в клетки растений. Исследования показывают, что нанопластик может оказывать негативное влияние на фотосинтез, блокируя каналы, по которым поступают вода и питательные вещества.
Уже зафиксировано присутствие пластика в плодах и листьях пшеницы, риса и салата, которые потом оказываются на тарелке у человека.
Восемь миллиардов тонн микропластика
Скорее всего, нить из джемпера уже успела побывать в организме червя, ежа, птицы, снова вернуться в почву, попасть в реку, осесть в морском льду и проникнуть в корни растения. Извлечь ее из природы практически невозможно.
Он используется в текстиле, упаковке, агросекторе и быту. Полностью отказаться от него сложно.
Однако, как считает исследовательница Эмили Трифт из Университета Сассекса, ответственность должна лежать на крупных производителях, а не только на потребителях. «Если вы генерируете столько мусора, вы должны нести за это ответственность. Без политики и давления на корпорации ничего не изменится», — заключила она.
Ранее в Северной Атлантике обнаружили 27 миллионов тонн нанопластика.