Ученые: как нитка из джемпера может попасть в организм человека

Издание привело в пример ежа, который охотится на насекомых и съедает червя, не подозревая, что вместе с ним глотает и микропластик. В исследовании 2025 года, где анализировали фекалии ежей, в четырех из семи случаев нашли пластиковые волокна, в том числе розовые, как у джемпера из начала статьи.