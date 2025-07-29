Священник оспорил решение нижегородского военкомата о признании его уклонистом

Истец указал, что поступил в семинарию в 2004 году на очное отделение, на период обучения у него была отсрочка от службы в армии. После выпуска из семинарии в 2010 году он получил распределение в Марий Эл, принял священный сан и сейчас служит в соборе. В том же 2010 году он поступил в нижегородский педуниверситет имени Минина на заочное отделение, которое окончил в 2014 году.