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Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей

Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей за неисполнение обязанностей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть TikTok за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных компаний, сообщили РИА Новости в суде.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей», — рассказали в суде.

Протокол был составлен за осуществление иностранной компанией деятельности в РФ без представительства на территории России.