Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть TikTok за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных компаний, сообщили РИА Новости в суде.
«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей», — рассказали в суде.
Протокол был составлен за осуществление иностранной компанией деятельности в РФ без представительства на территории России.