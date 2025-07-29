Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть TikTok за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных компаний, сообщили РИА Новости в суде.