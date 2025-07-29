Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Теперь знаю, кто такие готы, косплееры, анимешники»: Хабиров встретился с представителями молодежных субкультур

Глава Башкирии пообщался с готами, косплеерами и анимешниками.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 июля, глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с представителями молодежных субкультур, включая готов, косплееров и анимешников. Как признался руководитель региона, к этой встрече он специально готовился, читая различные справки.

Хабиров отметил, что, несмотря на необычный внешний вид молодых людей, все они являются талантливыми и умными представителями республики с особой внутренней свободой. В ходе беседы обсудили творческую деятельность участников встречи — музыку, художественное творчество и создание костюмов.

Перед властями, по словам главы республики, стоит задача создания возможностей для самореализации всех жителей региона. В планах — оказание поддержки молодежным сообществам, включая организацию специальных фестивалей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.