«Теперь знаю, кто такие готы, косплееры, анимешники»: Хабиров встретился с представителями молодежных субкультур

Сегодня, 29 июля, глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с представителями молодежных субкультур, включая готов, косплееров и анимешников. Как признался руководитель региона, к этой встрече он специально готовился, читая различные справки.
Хабиров отметил, что, несмотря на необычный внешний вид молодых людей, все они являются талантливыми и умными представителями республики с особой внутренней свободой. В ходе беседы обсудили творческую деятельность участников встречи — музыку, художественное творчество и создание костюмов.
Перед властями, по словам главы республики, стоит задача создания возможностей для самореализации всех жителей региона. В планах — оказание поддержки молодежным сообществам, включая организацию специальных фестивалей.
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