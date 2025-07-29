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В Петербурге возрастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Петербурге на 6,5% возрастет стоимость проезда в общественном транспорте.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге с 8 августа возрастет, в среднем, на 6,5%, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту.

«С 8 августа в Санкт-Петербурге будут обновлены тарифы и стоимость проездных документов многоразового пользования на проезд (перевозки) пассажиров и багажа транспортом общего пользования. Действующие тарифы на проезд и стоимость проездных билетов в среднем увеличатся на 6,5%», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Как отметили в комитете по транспорту, также устанавливается единый тариф (60 рублей) при оплате проезда в метрополитене, а также наземном транспорте при помощи единого билета «Подорожник», или электронной карты «Единая карта петербуржца» (ЕКП).

«При этом ценовая политика в отношении общественного транспорта остается социально-ориентированной и предполагает использование жителями Санкт-Петербурга проездных документов многоразового пользования. Так, без изменения остается стоимость месячного единого именного льготного билета на все виды транспорта (797 рублей)», — добавили в ведомстве.

Также сохраняется система скидок при оплате второй и последующих поездок на наземном транспорте, если они совершены в течение часа.

Согласно информации комитета по транспорту, тарифы на проезд в Санкт-Петербурге за 2,5 года повышались один раз — с 1 января 2025 года.