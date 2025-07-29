В Петербурге возрастет стоимость проезда в общественном транспорте

«С 8 августа в Санкт-Петербурге будут обновлены тарифы и стоимость проездных документов многоразового пользования на проезд (перевозки) пассажиров и багажа транспортом общего пользования. Действующие тарифы на проезд и стоимость проездных билетов в среднем увеличатся на 6,5%», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.