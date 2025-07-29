В Ташкенте снова уничтожают деревья под видом пересадки

Но, похоже, никого это не волнует. У нас, как всегда, действует негласное правило: «если сильно нужно — значит, можно». Особенно если ты — застройщик. В городе под видом пересадки по факту идёт уничтожение деревьев. Это — удобный юридический трюк, чтобы не нести ответственности за вырубку: формально деревья не спиливаются, а «перемещаются».