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В Ташкенте снова уничтожают деревья под видом пересадки

Vaib.uz (Узбекистан. 29 июля). В Ташкенте вновь разгорается скандал, связанный с уничтожением зелёных насаждений. На этот раз инцидент зафиксирован в махалле «Чулпон» Яшнабадского района.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Vaib.Uz

Экоактивист Никита Лемешко опубликовал в соцсетях видео, на котором отчетливо видно: деревья, якобы «пересаживаемые», на деле просто выкорчевываются с корнями — или, точнее сказать, без них.

На кадрах видно, как рабочие буквально вырывают деревья из земли, не сохраняя корневую систему. В таком состоянии пересадка невозможна — деревья попросту погибнут. Кроме того, конец июля — самый неблагоприятный сезон для подобных процедур: жара, засуха и стресс для растения сводят шансы на выживание к нулю.

Экологи отмечают: для того, чтобы дерево прижилось, пересадка должна проходить по правилам — с сохранением корневой системы, в подходящее время года, с подготовленным новым местом и должным уходом. Здесь же, судя по видео, ни одно из этих условий соблюдено не было.

Но, похоже, никого это не волнует. У нас, как всегда, действует негласное правило: «если сильно нужно — значит, можно». Особенно если ты — застройщик. В городе под видом пересадки по факту идёт уничтожение деревьев. Это — удобный юридический трюк, чтобы не нести ответственности за вырубку: формально деревья не спиливаются, а «перемещаются».

Хочется спросить у городских властей: сколько ещё деревьев должно погибнуть, чтобы правила пересадки и озеленения начали действительно соблюдаться? Или мы опять будем делать вид, что «всё по закону», пока Ташкент окончательно не превратится в каменную пустыню?