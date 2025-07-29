Челябинский губернатор предложил направлять акцизы с табака в регионы

Предлагается в том числе рассмотреть возможность предоставления дополнительных дотаций на сбалансированность бюджетов, исходя из уровня снижения собственных доходов, в 2025 и 2026 годах, а также увеличить индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на компенсацию дополнительных расходов на повышение зарплат бюджетникам. Кроме того, предлагается сохранить практику постепенного снижения дотаций для регионов, превышающих критерии выравнивания (в 2025 году таких регионов не было).