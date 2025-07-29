Иностранца лишили российского гражданства в Ростовской области

По данным ведомства, мужчина получил гражданство в 2021 году, а в 2022—2023 годах неоднократно выезжал в Египет для обучения в мусульманском университете. Также он высказывал мнение о необходимости насилия в отношении представителей других конфессий и критиковал нормы относительно свободы вероисповедания.