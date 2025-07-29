Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранца лишили российского гражданства в Ростовской области

На Дону иностранца лишили российского гражданства за разжигание религиозной ненависти.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области иностранца лишили российского гражданства за призывы к ненависти. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, мужчина получил гражданство в 2021 году, а в 2022—2023 годах неоднократно выезжал в Египет для обучения в мусульманском университете. Также он высказывал мнение о необходимости насилия в отношении представителей других конфессий и критиковал нормы относительно свободы вероисповедания.

Более того, мужчина пытался создать закрытую группу в соцсетях для распространения экстремистских материалов и вовлечения в деятельность организаций, запрещенных на территории Российской Федерации.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону утвердил административный штраф за разжигание религиозной ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Потом выяснилось, что мужчина уклонялся от воинского учета, ссылаясь на свои убеждения.

На основании федерального закона и в соответствии с решением УВМ ГУ МВД России по Ростовской области иностранца лишили гражданства Российской Федерации.

Подпишись на нас в Telegram.