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Последние новости к вечеру 29 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 29 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 29 июля — в проекте Новости Mail.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: AP 2024

СВР: Запад хочет заменить Зеленского на Залужного.

Согласно информации Службы внешней разведки России, на закрытой встрече в Альпах представители США и Великобритании предложили заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины. В переговорах участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель ГУР Кирилл Буданов. В СВР утверждают, что смена лидера является ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с Западом и сохранения военной помощи.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Кремль отреагировал на сокращение срока ультиматума Трампа для России

В Кремле заявили, что приняли к сведению последнее заявление Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос встречи между Путиным и Трампом на повестке не стоит и Кремль воздерживается от оценок личных заявлений американского президента.

Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили Темировку в Запорожской области и Новоукраинку в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки за минувшие сутки взяли под контроль село Новоукраинка в ДНР, бойцы группировки «Восток» освободили село Темировку в Запорожской области.

Сбой парализовал работу аптечных сетей «Столички» и «Неофарм»

29 июля из-за сбоя в работе информационных систем приостановили работу некоторые аптеки сетей «Столички» и «Неофарм». Не работали некоторые точки продажи, также сбой фиксировался в доступности отдельных функций сайта. Аптеки столкнулись с техническим сбоем из-за хакерской атаки. К вечеру половина аптек сети «Столички» возобновила работу.

Певицу Максакову* объявили в международный розыск

Оперная певица Мария Максакова (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный розыск по делу о публичных призывах к действиям, направленным против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Максакова проживает за рубежом, ранее уже несколько раз привлекалась к ответственности за нарушение закона об иноагентах.

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