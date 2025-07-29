Последние новости к вечеру 29 июля 2025 года

Оперная певица Мария Максакова (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный розыск по делу о публичных призывах к действиям, направленным против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Максакова проживает за рубежом, ранее уже несколько раз привлекалась к ответственности за нарушение закона об иноагентах.