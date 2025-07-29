Последние новости к вечеру 29 июля 2025 года

СВР: Запад хочет заменить Зеленского на Залужного.
Согласно информации Службы внешней разведки России, на закрытой встрече в Альпах представители США и Великобритании предложили заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины. В переговорах участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель ГУР Кирилл Буданов. В СВР утверждают, что смена лидера является ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с Западом и сохранения военной помощи.
Кремль отреагировал на сокращение срока ультиматума Трампа для России
В Кремле заявили, что приняли к сведению последнее заявление Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос встречи между Путиным и Трампом на повестке не стоит и Кремль воздерживается от оценок личных заявлений американского президента.
ВС РФ освободили Темировку в Запорожской области и Новоукраинку в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки за минувшие сутки взяли под контроль село Новоукраинка в ДНР, бойцы группировки «Восток» освободили село Темировку в Запорожской области.
Сбой парализовал работу аптечных сетей «Столички» и «Неофарм»
29 июля из-за сбоя в работе информационных систем приостановили работу некоторые аптеки сетей «Столички» и «Неофарм». Не работали некоторые точки продажи, также сбой фиксировался в доступности отдельных функций сайта. Аптеки столкнулись с техническим сбоем из-за хакерской атаки. К вечеру половина аптек сети «Столички» возобновила работу.
Певицу Максакову* объявили в международный розыск
Оперная певица Мария Максакова (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный розыск по делу о публичных призывах к действиям, направленным против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Максакова проживает за рубежом, ранее уже несколько раз привлекалась к ответственности за нарушение закона об иноагентах.