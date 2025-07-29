УАЗ и «Соллерс Алабуга» ушли в корпоративный отпуск

Ранее об уходе в корпоративный отпуск сообщили также «АвтоВАЗ» и «Автозавод Санкт-Петербург», которые будут «отдыхать» с 28 июля по 17 августа, и «Павловский автобусный завод», где отпуск продлится с 21 июля по 3 августа.