УАЗ и «Соллерс Алабуга» ушли в корпоративный отпуск

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. «Ульяновский автомобильный завод» и завод «Соллерс Алабуга» в плановом режиме отправились в корпоративный отпуск, который продлится с 28 июля по 4 августа, на те же даты приостановлена работа «Заволжского моторного завода», сообщили РИА Новости в пресс-службе группы «Соллерс».
«На “Ульяновском автомобильном заводе” и “Соллерс Алабуга” ежегодный плановый корпоративный отпуск продлится с 28 июля по 4 августа. В это время на производственных площадках будет проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов», — говорится в сообщении автомобильной группы.
Как уточнили в пресс-службе, на те же даты в отпуск ушел «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ).
Ранее об уходе в корпоративный отпуск сообщили также «АвтоВАЗ» и «Автозавод Санкт-Петербург», которые будут «отдыхать» с 28 июля по 17 августа, и «Павловский автобусный завод», где отпуск продлится с 21 июля по 3 августа.
«Соллерс» — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и «Соллерс Комтранс»), Елабуге («Соллерс Алабуга»), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке («Автомобильные индустриальные технологии»).