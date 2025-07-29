В Ростовской области три выпускника получили 300 баллов ЕГЭ

В Ростовской области зафиксировано 168 стобалльных работ ЕГЭ. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Игорь Малиночка.
— Десять выпускников стали двустобальниками, а трое набрали 100 сразу по трем предметам, — озвучил Игорь Николаевич на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс».
Также он добавил, что в Ростовской области более пяти тысяч работ — высокобалльные.
Напомним, что таковыми считаются те, которые набрали выше 80 баллов.
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