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В Ростовской области три выпускника получили 300 баллов ЕГЭ

В Ростовской области 168 работ набрали сто баллов по ЕГЭ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировано 168 стобалльных работ ЕГЭ. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Игорь Малиночка.

— Десять выпускников стали двустобальниками, а трое набрали 100 сразу по трем предметам, — озвучил Игорь Николаевич на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс».

Также он добавил, что в Ростовской области более пяти тысяч работ — высокобалльные.

Напомним, что таковыми считаются те, которые набрали выше 80 баллов.

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