Потепление в Арктике привело к совместной охоте белых и бурых медведей

«Коренные народы здесь жили, живут и будут жить. Это их земля, а мы здесь гости. Очень часто в стремлении извлечь и добыть мы допускаем серьезные промахи. И вот этого делать нельзя, как и нельзя относиться к Арктике как к “кладовой”. Ее надо исследовать, беречь полезные ископаемые и грамотно ими распоряжаться», — сказал полярник.