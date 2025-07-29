Потепление в Арктике привело к совместной охоте белых и бурых медведей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Изменения климата в Арктике за последние сорок лет привели к тому, что уже можно увидеть, как белые медведи вместе с бурыми ловят оленей. Раньше такое себе невозможно было представить, так как белые медведи охотились на льдах, заявил почетный полярник и генеральный директор экспедиционного центра «Арктика» Владимир Чуков на IV Всероссийском молодежном форуме-фестивале «Арктика. Лед тронулся».
«Проявления климатических изменений совершенно обычные: за это время стало теплее. Кроме того, вынуждены менять свой ареал обитания и привычки хозяева Арктики — белые медведи. Сейчас уже можно увидеть, как белые медведи вместе с бурыми ловят оленей. Раньше такое даже невозможно было представить. Они не могут использовать дрейфующие льды для перемещения, так как льды отошли», — рассказал Чуков.
Он отметил, что за все его прошедшие экспедиции никогда не возникало необходимости брать с собой оружие — белые медведи были не агрессивными даже при частых встречах с путешественниками. Чуков считает, что всегда необходимо думать, как не навредить Арктике. Также важная задача — уважать коренные малочисленные народы Севера, издавна проживающие в этих регионах.
«Коренные народы здесь жили, живут и будут жить. Это их земля, а мы здесь гости. Очень часто в стремлении извлечь и добыть мы допускаем серьезные промахи. И вот этого делать нельзя, как и нельзя относиться к Арктике как к “кладовой”. Ее надо исследовать, беречь полезные ископаемые и грамотно ими распоряжаться», — сказал полярник.
О форуме.
IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.
Форум проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АНО «Чистая Арктика», Ассоциация Добро.рф. ТАСС — генеральный информационный партнер.