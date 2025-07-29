Слаженная работа авиаотрасли помогла «Аэрофлоту» во время кибератаки

«Благодаря слаженной работе, в которую были вовлечены и авиационные власти, и операторы аэропортов, и другие подрядчики, пассажиры были проинформированы о возникших проблемах, с ними велась работа по организации перебронирования или оформления возврата денежных средств, обеспечения комфортных условий ожидания», — сказал Пантелеев.