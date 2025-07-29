Слаженная работа авиаотрасли помогла «Аэрофлоту» во время кибератаки

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Слаженная работа авиаотрасли помогла «Аэрофлоту» стабилизировать ситуацию на фоне хакерских атак в понедельник, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Ранее, 28 июля, в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
«Благодаря слаженной работе, в которую были вовлечены и авиационные власти, и операторы аэропортов, и другие подрядчики, пассажиры были проинформированы о возникших проблемах, с ними велась работа по организации перебронирования или оформления возврата денежных средств, обеспечения комфортных условий ожидания», — сказал Пантелеев.
Он подчеркнул, что работа в условиях масштабной хакерской атаки — это новый опыт для российской авиаотрасли. «Хочется надеяться, что он позволит выявить уязвимости и построить эффективную систему противодействия подобным вызовам», — добавил эксперт.
Как сообщал Роскомнадзор, утечки личных данных пассажиров «Аэрофлота» в результате кибератак не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в «Шереметьево» была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.