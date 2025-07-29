В Шахтах пожарные тушат загоревшийся мусор

Вечером во вторник, 29 июля, в Шахтах на переулке Межевой, 4, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт управления в 17:08. Об этом рассказали в МЧС.
Известно, что на площади 30 квадратных метров вспыхнул мусор. На место незамедлительно выехали пожарные. И спустя почти 20 минут, в 17:26, огонь удалось локализовать. Пламя тушат три спасателя с привлечением одной автоцистерны.
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