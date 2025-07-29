Уфимский застройщик намерен через суд взыскать с «Салавата Юлаева» 109 млн рублей долга

Специализированный застройщик «Садовое кольцо Уфа» подал иск к хоккейному клубу «Салават Юлаев» о взыскании 109,3 миллиона рублей по договору займа. Дело будет рассматривать Арбитражный суд Московской области, первое заседание должно состояться 2 сентября.
Обстоятельства возникновения долга в судебных материалах не раскрываются. Партнерство компании и «СЮ» началось августе 2023 года, в его рамках застройщик планировал ежегодно инвестировать в клуб 20 миллионов рублей. Сотрудничество предполагало организацию мероприятий для спортсменов и болельщиков, а также развитие материальной базы клуба.
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