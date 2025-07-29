Уфимский застройщик намерен через суд взыскать с «Салавата Юлаева» 109 млн рублей долга

Обстоятельства возникновения долга в судебных материалах не раскрываются. Партнерство компании и «СЮ» началось августе 2023 года, в его рамках застройщик планировал ежегодно инвестировать в клуб 20 миллионов рублей. Сотрудничество предполагало организацию мероприятий для спортсменов и болельщиков, а также развитие материальной базы клуба.