Компенсацию 600 евро за задержанный авиарейс еще никто не отменял: Что делать туристам, если застряли в аэропорту Кишинева

Размер компенсации зависит от расстояния между аэропортами: 250 евро за рейсы до 1500 км, 400 евро — от 1500 до 3500 км, и 600 евро — за все рейсы дальнего следования. Однако если вам предложили альтернативный рейс, который прибудет с незначительной задержкой (до 2, 3 или 4 часов в зависимости от дальности перелёта), авиакомпания может сократить выплату на 50%.