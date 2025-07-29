Компенсацию 600 евро за задержанный авиарейс еще никто не отменял: Что делать туристам, если застряли в аэропорту Кишинева

Что делать, туристам если рейс задержали или отменили?
В первую очередь, обращайтесь напрямую в авиакомпанию: она обязана урегулировать ситуацию и выплатить компенсацию. Если перевозчик игнорирует запрос, подавайте жалобу в Государственный орган гражданской авиации и в Инспекцию по защите прав потребителей.
Размер компенсации зависит от расстояния между аэропортами: 250 евро за рейсы до 1500 км, 400 евро — от 1500 до 3500 км, и 600 евро — за все рейсы дальнего следования. Однако если вам предложили альтернативный рейс, который прибудет с незначительной задержкой (до 2, 3 или 4 часов в зависимости от дальности перелёта), авиакомпания может сократить выплату на 50%.
Если из-за задержки вы остаетесь в аэропорту на ночь, перевозчик обязан предоставить вам питание, напитки, трансфер и проживание.
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