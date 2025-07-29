Большая языковая модель помогла биологам создать 92 нано-антитела к коронавирусу

В общей сложности, ИИ подготовил 92 нано-антитела, которые были впоследствии синтезированы и изучены биологами. Все эти молекулы активно соединялись с белками оболочки новых и старых штаммов коронавируса, и при этом два нано-антитела также нейтрализовали частицы еще одной текущей вариации ковида, JN.1. Как считают ученые, это говорит в пользу того, что виртуальные лаборатории на базе больших языковых моделей способны значительным образом ускорить проведение поисковых научных исследований.