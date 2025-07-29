Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана

«Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики. Высокая пожароопасность четвертого класса ожидается местами по низменным, приморским, горным и предгорным районам республики до конца суток 29 июля и в течение суток 30 июля», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.