Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 июл — РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики, сообщает МЧС Дагестана.
«Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики. Высокая пожароопасность четвертого класса ожидается местами по низменным, приморским, горным и предгорным районам республики до конца суток 29 июля и в течение суток 30 июля», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Региональный МЧС советует проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву. Кроме того, категорически запрещается разведение открытого огня.