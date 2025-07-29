Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана

В Дагестане ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 29 июл — РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики, сообщает МЧС Дагестана.

«Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики. Высокая пожароопасность четвертого класса ожидается местами по низменным, приморским, горным и предгорным районам республики до конца суток 29 июля и в течение суток 30 июля», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Региональный МЧС советует проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву. Кроме того, категорически запрещается разведение открытого огня.