72-летнюю жительницу Нефтекамска не могут отыскать уже второй день

В Башкирии разыскивают 72-летнюю Альфису Исламову (Гарипову) из Нефтекамска. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, вчера, 28 июля, женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 173 сантиметра, у нее среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Была одета в бело-синюю футболку, темные брюки и черные кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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