72-летнюю жительницу Нефтекамска не могут отыскать уже второй день

Как сообщают волонтеры, вчера, 28 июля, женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 173 сантиметра, у нее среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Была одета в бело-синюю футболку, темные брюки и черные кроссовки.