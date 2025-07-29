Преподавать Киевского университета пожаловалась на студентов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк пожаловалась, что студенты все чаще общаются на русском языке.
«Среди украинских студентов все чаще звучит русский язык, особенно по сравнению с 2022—2023 годами… Это свидетельствует о недоработке языковых омбудсменов и недостаточной государственной поддержке популяризации украинского, а не запретов», — приводит слова Никонюк телеканал «Новости.LIVE».
Особенно тревожным преподаватель назвала использование русского языка в речи среди публичных лиц. «Когда блогеры и звезды, которых уважают миллионы, говорят, что “их челюсти не настроены на украинский” — это демотивирует молодежь», — добавила Никонюк.
Относительно ограничений она считает, что официально следует запретить русскоязычную музыку на время военного положения, чтобы это не оставалось на уровне инициатив отдельных общин. «Однако главный акцент не на запретах, а на культурной работе: популяризации, моде, уважении к языку», — подчеркнула преподаватель.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.