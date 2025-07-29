Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые меры поддержки для животноводов появятся в Ростовской области

В Ростовской области животноводы оказались под угрозой из-за погодных аномалий.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь поручил разработать дополнительные меры поддержки для животноводов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Донские животноводы оказались под угрозой из-за климатических аномалий и экономических сложностей. После майских заморозков и летней засухи хозяйства Ростовской области второй год подряд сталкиваются с нехваткой кормовых культур.

Как заявил врио губернатора Юрий Слюсарь, действующих мер поддержки недостаточно, региону потребуется помощь федерального центра, чтобы предотвратить кризис в отрасли.

— Одной пролонгацией кредитов и лизинга мы не обойдемся. Надо продумать, какие дополнительные меры нужны и по какой методике их среди пострадавших распределить, — отметил он.

Юрий Слюсарь региональному минсельхозпроду совместно с федеральным аграрным ведомством оперативно разработать новые меры поддержки.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростовской области на поддержку бойцов СВО потратят 10 миллиардов.

Участникам СВО компенсируют расходы на зубопротезирование (подробнее).