Новые меры поддержки для животноводов появятся в Ростовской области

Юрий Слюсарь поручил разработать дополнительные меры поддержки для животноводов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Донские животноводы оказались под угрозой из-за климатических аномалий и экономических сложностей. После майских заморозков и летней засухи хозяйства Ростовской области второй год подряд сталкиваются с нехваткой кормовых культур.
Как заявил врио губернатора Юрий Слюсарь, действующих мер поддержки недостаточно, региону потребуется помощь федерального центра, чтобы предотвратить кризис в отрасли.
— Одной пролонгацией кредитов и лизинга мы не обойдемся. Надо продумать, какие дополнительные меры нужны и по какой методике их среди пострадавших распределить, — отметил он.
Юрий Слюсарь региональному минсельхозпроду совместно с федеральным аграрным ведомством оперативно разработать новые меры поддержки.
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